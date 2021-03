Meardere wenningen ûntromme fanwege brân yn Ljouwert

De brân wie oan de Van Loonstrjitte yn Ljouwert, om trije oere hinne.

De auto stie sa ticht by de wenningen dat it gefaar bestie dat it fjoer oerslaan soe. De flammen wiene meters heech. Bewenners waarden troch de plysje warskôge. Letter koene se wer werom nei hûs.

De brânwacht hat it fjoer útmakke. Oer de oarsaak is noch neat bekend.