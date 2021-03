Fryslân heart by de regio mei de minste coronastjerte

Ynkommen

Net allinne tusken regio's, mar ek tusken ferskate ynkommensgroepen binne der ferskillen yn it stjerterisido by in coronabesmetting. Yn de earmere groepen is it risiko om te ferstjerren oan it coronafirus heger as yn rikere befolkingsgroepen. Dat is lykwols sawiesa it gefal. Ek alle oare dea-oarsaken smite in heger risiko op fersjerren yn earmere groepen. It coronafirus hat dêr gjin fersterkjend effekt op, seit it CBS.