Rotonde by Oranjewâld troch fêsthâldend Pleatslik Belang

Der komt in rotonde op de krusing tusken de Oranje Nassaulaan en de oprit nei de A32 yn súdlike rjochting, tusken Oranjewâld en It Hearrenfean. Dat der in rotonde komt is te tankjen oan de fêsthâldenens fan Pleatslik Belang Oranjewoud. De gemeenteried stimde yn oktober 2020 yn mei in plan om it krúspunt ferkearsljochten te jaan. Mar op oantrúnjen fan de bewenners hat de gemeente nochris nei de plannen sjoen.