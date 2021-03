20 jier nei de tongblierkrisis: "Ik waard doe libbe"

"Sjoch, dizze bistjes meie noch krekt efkes wat mear ite," seit Cees Boersma fan Ie wylst hy it foerstek oanfaget. Efter de stekken stean 120 kij te sjen nei de wurksumheden fan harren eigener. Dy eigener hellet oantinkens op oan de krisis dy't 20 jier lyn Fryslân yn 'e besnijing hie.

Op 16 april 2001 kaam foar Boersma it needlottige nijs. "We krigen it berjocht dat der romme wurde moast. Dat sloech yn as in bom. It nuvere is, je hawwe dat sels net iens sa troch. Je geane gewoan oan it wurk en witte dat alles binnen in wike fuort wêze moat."

"Ik waard libbe"

It bedriuw fan Boersma leit yn de straal fan twa kilometer wêr de earste Fryske besmetting fêststeld wurdt. "Dat wie in heftige perioade, benammen dy earste wiken waard ik echt libbe. Alles wat troch myn heit en pake opboud wie, dat waard opromme. Je krije in telefoantsje dat je yn de sirkel falle dat de boel romme wurde moat. Twa moannen letter binne wy wer opstart. Al mei al binne der 200 bisten romme."

De opstart hat hiel wat fuotten yn 'e ierde hân. "Der binne sa'n 20 kij kaam en mei de krystdagen binne se wer ôffierd nei de Rendac. Je hawwe der in soad tiid yn stutsen. Dus dat hat wol wat mei my dien. It gie om heechdrachtige kij, dy keallen en kamen der net mear boppe-op."