Stichting Wolvehek pleitet foar stek om Frysk greidegebiet

"De wolf yn Nederlân kin echt net. Se pakke alle bisten. Earst binne de skiep de bear en letter ek de oare bisten." Dat seit boeresoan Thomas Bouma fan de Lammesprong yn Aldeboarn. Hy wol letter ek skieppeboer wurde, lykas syn heit no. Der hat by harren noch nea in wolf yn de keppel skiep west. Wol is it twa kear hast misgien.

Kommissaris Brok naam de petysje yn ûntfangst. "Wy sille it der nochris goed oer hawwe mei de fraksjefoarsitters. Dy beslute oft se mei dizze diskusje fierder wolle," sei hy.

Draachflak

Woansdei is der in gearkomste mei saakkundigen oer it wolvebelied. De Stichting Wolvestek hat it stek yn jannewaris sels oankundige. No komme se mei in petysje dy't alle grutte organisaasjes yn de skieppe-, kowe- en hynstewrâld ûnderskriuwe.

De organisaasje dy't efter it wolvestek stean binne: Agrarische Jongeren Friesland, de Fryske LTO-leden, de boer-en-natuergroepen Noardlike Fryske Wâlden, Waadrâne, Súdwest, kust en Westergo, It Lege Midden, KNHS regio Fryslân it Fryske Túchhynder, fokferiening It Fryske greidhynder en natuerkoöperaasje Baarderadiel. "Sa wolle we sjen litte dat net inkeld feehalders in wolvestek wolle, mar elk yn it bûtengebiet. Dat leit mear gewicht yn de skaal."

Ferline jier spruts in mearderheid fan Provinsjale Steaten him út tsjin de festiging fan de wolf yn Fryslân. Dy moasje is nea útfierd troch it provinsjaal bestjoer, omdat de wolf nasjonaal en Europeesk in beskerme bistesoart is.