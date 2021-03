Provinsje stipet aktive skoalreizen yn eigen provinsje

Gewoanwei is der in grut ferskaat oan minsken op de skippen, fertelt Dykstra. "Wy hawwe ferskate doelgroepen op ús skippen: bedriuwen, famyljes, ferieningen, mar ek skoalreizen. Dy skoallen besteane foar it grutste part út Dútske skoallen. Wy hiene altyd soks fan: hoe kin dit no? Wy wolle ek gewoan Nederlânske en Fryske skoallen. Want foar in soad fan ús eigen bern is it Waadgebiet ek hartstikke ûnbekend."

Gjin Dútske skoalbern mear

Fanwege it coronafirus meie de Dútske skoallen net mear komme. "De skoalreizen binne foar hiel 2021 ferbean. Dêrom tochten wy: it soe moai wêze om no de Fryske skoallen hjir hinne te krijen." En dat slagge ek noch, fertelt Dykstra. "Ik moat in grut komplimint jaan oan de provinsje. Ik hie in oerlis mei deputearre Fokkens en kommissaris Brok, dêr hawwe wy gau in plan makke. Mar dêrnei is it rap oppakt, it is fuort úteinset. Dêr bin ik tige wiis mei."

Neffens Dykstra smite de Waadreiskes in soad op. "It sosjale libben fan skoalbern leit stil, dêr is it ek goed foar. Sy kinne in voucher krije om sa'n 25 persint koarting te krijen op in skoalreiske. En it is ek goed foar de duorsumens: net mei it fleantúch nei it bûtenlân, mar gewoan sile yn eigen lân."