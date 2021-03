Waadwachterspost by sânplaat De Richel giet nei Rykswettersteat

Natuurmonumenten wie al langer op syk nei in opfolger, om't sy 'mear fokus' yn it wurk op it Waad wolle. De 'Waadwachters' fan de ôfrûne jierren - frijwiligers fan Natuurmonumenten - bliuwe de post bemanjen. Dat dogge se tusken april en septimber.

De post is in ûndersyksplak, mar der wurdt ek foarljochting jûn foar besikers fan it Wrâlderfgoed. Dat dogge se yn gearwurking mei de Waddenunit, en it Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).