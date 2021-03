Fertochte oanholden foar grutte brân yn loads Easterwâlde

De loads fan sa'n 8.000 kante meter oan de Houtwal waard yn de nacht fan 29 febrewaris op 1 maart 2020 yn 'e brân stutsen. It guod en de merke-attraksjes dy't yn de loads leine, binne folslein yn flammen opgong. De skea rint yn de miljoenen euro's.

Soargen oer feiligens

Undernimmers yn Easterwâlde makken harren al langere tiid soargen oer de feiligens op it bedriuweterrein oan de Zoltstede. In jier as wat lyn wiene der ek al problemen. De ûndernimmers ha mei-inoar in kollektyf opset om de befeiliging oan te skerpjen.

De plysje hat wiidweidich ûndersyk dien nei de brân. De brân is ûntstien yn it part fan de loads dêr't de merke-attraksjes stienen. Ut ûndersyk hat bliken dien dat by de brânstichting in brânbere floeistof brûkt is en der mooglik in âlder model fan in Volkswagen Caddy by belutsen is.

Mooglik mear oanhâldings

Fierder hat de plysje buertûndersyk dien en kamerabylden út de omkriten besjoen. It ûndersyk is noch net dien. De plysje slút mear oanhâldings net út.