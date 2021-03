Dea hûntsje fûn lâns N31 by Harns

Neffens Richard Bijman fan de biste-ambulânse is it bistje net oanriden. Der binne ek gjin oare oanwizings dy't dúdlik meitsje hoe't it hûntsje deagong is. De biste-ambulânse siket nei mear ynformaasje, "maar dat is een speld in een hooiberg", seit Bijman.

Faak makket de biste-ambulânse sokke lugubere fynsten net mei. De lêste kear wie de brúnfisk dy't yn 2016 achter in auto oansleept waard yn Seisbierrum.

Donateurs socht foar kremaasje

Eventuele tsjûgen dy't mear witte oer it deade hûntsje kinne har melde by de plysje yn Harns. De biste-ambulânse bewarret it hûntsje in moanne. As de eigener him tsjin dy tiid net meld hat, wol de stichting it bistje kremearje litte. Dêrfoar sykje se minsken dy't dêroan meibetelje wolle.