Aksjegoep Skiermûntseach benaud foar ynstabile kust troch oanlis stroomkabel

Kust wurdt ynstabyl

Om krekt te wêzen wurde der twa gleuven groeven fan 8 meter djip oer in breedte fan elk 25 meter. De gefolgen foar de natuer en de kust kin sels Rykswettersteat net goed ynskatte, neffens Verheul. Boppedat hat der gjin kontakt west oer dizze saak mei ien fan de grutste saakkundigen oan de universiteit fan Grins op dat mêd. Verheul is benaud dat troch de oanlis fan de kabels de struktuer fan de natuerlike kustbeskerming ynstabyl wurdt. By heechtij kin der in ferbining komme tusken de Noardsee en de Waadsee en dêrtroch kin ienfyfde fan it eilân ferlern gean.

Tegearre mei Dútslân ien kabel oanlizze

Natuerorganisaasjes lykas de Waadferiening binne ek meigien yn it proses, troch harren foarkar út te sprekken. Dat wie dan wol in 'leaver net', mar Verheul sjocht dat wol as 'ien finger.' (Ast ien finger joust, nimme se de hiele hân (red.)).

De kabel is in dilemma foar de Waadferiening, want se binne foar wynenerzjy en de stroom moat earne oan wâl komme. Verheul is ek foar wynenerzjy, mar Nederlân kin op dat mêd mear mei Dútslân gearwurkje. Oars wurdt it ien grutte kabelboel. By it Dútske eilân Borkum leit in trasee en dêr is hielendal net nei sjoen, neffens Verheul.

Lokale polityk hie in stim hawwe moatten

Fierders is Verheul fan miening dat de gemeenteried fan Skiermûntseach hjiroer prate moatten hie. No hat de boargemaster besluten om mei te gean yn it proses fan it kiezen fan in rûte foar de kabel. Netbehearder Tennet hâldt moandeitejûn in digitale ynformaasjegearkomste foar de eilanners oer it plan