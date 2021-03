Hûzeprizen op Flylân it heechste; wenningen yn Noardeast-Fryslân it goedkeapste

Opfallend is dat de prizen op de Fryske Waadeilannen it heechst binne. Op it fêstelân wienen de hûzen yn de gemeente De Fryske Marren it djoerst, nammentlik in lytse 312-tûzen euro. Yn Noardeast-Fryslân wie de gemiddelde ferkeappriis it leechst yn ús provinsje. Dêr gong in hûs foar goed 215-tûzen euro fuort.

Oeral de prizen omheech

Yn hast alle Fryske gemeenten gong de gemiddelde ferkeappriis it ôfrûne jier omheech, allinnich op Flylân en Skiermûntseach bleaune de prizen sawat like heech.