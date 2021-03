Bysûndere 19e-iuwske plafondskilderingen fûn yn Ljouwerter hearehûs

Yn stee fan de plafonds op 'e nij fuort te wurkjen efter in nij gipsplafond, naam it hoarekastel it beslút om de skilderingen te restaurearjen. In beslút dat harren mar leafst 130.000 euro ekstra kostet. Restaurator Randolph Algera fan It Hearrenfean is yntusken al acht moannen dwaande. "Toen ik hier kwam, kreeg ik door de gaten in de systeemplafond een indruk van hoe mooi het plafond ooit was geweest. Toen begon het bij mij echt te kriebelen."

Mozayk fan snippers

Stapke foar stapke hat Algera alle plafonds ûnder hannen naam. "Ik ben begonnen met een kleuronderzoek. Daarvoor schraap ik met een mesje de lagen weg en doe testjes hoe ik de kleuren kan renoveren. Vooral het plafond in de tuinkamer was een meesterwerk. Daar heb ik wel drie maanden tijd in gestoken. Je wilt zo veel mogelijk oorspronkelijke details bewaren. Met een injectienaald en Japans papier heb ik alle loshangende snippertjes teruggelijmd en aan elkaar verbonden."

Om alle ûnferhoedske ekstra kosten betelje te kinnen, binne Willem en Baukje begûn mei in crowdfundingsaksje. "De verbouwing loopt een beetje uit de hand, net als de kosten. Ik hoop dat eind mei, begin juni alles klaar is en we met de versoepelde coronamaatregelen weer open mogen. Dan kan iedereen onze prachtige plafonds bewonderen."