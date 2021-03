Jacques Monasch slút weromkear yn de polityk net út

Snitser Jacques Monasch waard yn 1990 polityk aktyf foar de PvdA. Nei ferskate funksjes op it lanlike buro, ûnder oaren as kampanjelieder, kaam er yn 2010 yn de Twadde Keamer. Yn 2016 makke hy bekend dat er him net mear yn de koers fan de PvdA fine koe. Hy gie as ienling fierder yn de Keamer en rjochte de partij "Nieuwe Wegen" op dy't meidie oan de Twadde Keamerferkiezingen fan 2017. Dat waard gjin sukses en Monasch luts him werom út de polityk en rjochte him op syn karriêre as galeryhâlder.

Neffens Monasch binne in soad 'linkse' kiezers oerstapt nei partijen as de PVV en FvD trochdat de linkse partijen har tefolle rjochtsje op minsken dy't wat heger oplaat binne. Monasch sjocht folle mear yn in sosjaaldemokratyske partij sa't dy yn Denemarken oan de macht is. In partij mei in dúdlik sosjaal profyl en tagelyk konservatyf op tema's as migraasje, Europa en feilichheid.