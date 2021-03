Cambuur kin profitearje fan misstappen konkurrinsje

Kontrakten

Der wie de ôfrûne wike ek kontraktnijs by Cambuur. Ferdigener Alex Bangura ferlingde syn kontrakt mei twa jier. En dat die ek twadde keeper Pieter Bos. Ek hy kin twa jier langer bliuwe, mei noch in opsje foar in jier. Dêr sprekt fertrouwen út sa fynt de keeper út Bûtenpost. "Ja absolút. Ik bin no 24 jier. Ik moat eins wol 'vlieguren' meitsje. Mar oan de oare kant: as der safolle fertrouwen yn my útsprutsen wurdt, dan is dat moai. Ik bin hjir noch net útleard."

Neffens Bos hat der foar him gjin belangstelling fan oare klups west. "Ik haw dat ek net opsocht. Ik bin hjir twadde keeper en dus is de kâns om minuten te meitsjen ridlik tichteby. Ek yn de Earedivisie. Dus ik bin bliid dat de klup safolle fertrouwen yn my útsprutsen hat en dat ik hjir noch trije jier sitte kin."