Wichtige ûntslutingsdyk yn Harns wiken ticht foar oanlis fytspaden

De Spoorstraat yn Harns is mei yngong fan moandei foar mear as in moanne ôfsletten foar trochgeand ferkear. Dat is omdat dêr frijlizzende fytspaden oanlein wurde. De strjitte is in belangrike ûntslutingsrûte yn de havenstêd, boppedat stiet der in supermerk. Mei dêrom wurdt de strjitte yn twa fazen ôfsletten. Sa bliuwt de supermerk berikber.