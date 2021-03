Ferkiezingsútslach Kring Fryslân wurdt moandei offisjeel bekend makke

De sitting is iepenbier, mar fanwege de coronamaatregels kin der mar beheind publyk yn de seal. As der gjin minsken mear by kinne yn de riedseal, kin fia in livestream meisjoen wurde yn in oare romte op it stedhûs.

De sitting is ek online te folgjen fia in livestream fan de gemeente Ljouwert.