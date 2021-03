Omrop Fryslân stjoert alle sneinen live fan 10.00 oere ôf in tsjerketsjinst út. Dizze snein is dat út de Oase wei, de tsjerke fan de protestantske gemeente yn Drachten. Pastor Neeltsje Bouma is de foargonger. Oargelist is Sietse van der Hoek en sjonger is Twan van der Wolde. Fierders is der muzikale meiwurking fan gitarist Wim Venema.