Studinte Janneke Haarsma wrakselet mei lockdown: "De dagen binne hiel saai"

Haarsma twivele oft se der in ferhaal oer meitsje soe. Se skreau it úteinlik wol, om in oprop te dwaan om de studinten net te ferjitten. Har ferhaal is yntusken in lytse seishûndert kear dield en der binne hûnderten reaksjes op kaam. Herkenning fan oare studinten en stipereaksjes.

Hieltyd swierder

It docht har goed dat it ferhaal sa faak dield is en der sa'n soad reaksje op kaam is, mar úteinlik is der mar ien winsk: dat de universiteiten de doarren wer iepenje. Neffens Haarsma binne der genôch mooglikheden om it kreatyf yn te foljen. Mei it brûken fan gruttere romtes en it jaan fan foar in part online en foar in part fysyk ûnderwiis.

As it folle langer sa trochgiet, sille in soad studinten ôfheakje, tinkt se. Se heart ek om har hinne dat behoarlik wat studinten yn 'e lytse loege sitte. Sels hâldt se it noch wol efkes fol, mar it falt wol hieltyd swierder. De dagen binne eins altyd itselde. "Moarns iepenje ik de laptop, folgje kolleezjes fia it skerm en dêrnei klap ik it skerm wer ticht. De dagen binne hiel saai."