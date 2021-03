Ruten doarpshûs Gerkeskleaster-Strobos fernield

Nei alle gedachten binne de ruten ôfrûne woansdei as tongersdei fernield. Tsjûgen dy't wat sjoen as heard hawwe, wurde frege om kontakt op te nimmen mei it bestjoer fan it doarpshûs. Mochten de dieders spyt hawwe, dan meie se harren ek melde, sadat it netsjes oplost wurde kin. Aldus it bestjoer.