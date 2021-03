'Follybaldier' Jan Rinksma nimt nei 60 jier ôfskied

Doe't er sechtjin jier wie, klom er foar it earst op de skiedsrjochterstoel by in follybalwedstryd. As skiedsrjochter hearde er al gau by de top fan Nederlân en yn 1985 waard er ek ynternasjonaal skiedsrjochter. Dêr njonken wie er ek aktyf binnen it follybalbûn as oplieder en eksaminator fan skiedsrjochters.

Yn 2001 lei er it skiedsrjochtersfluitsje oan de kant en gie er fierder as sjuerylid. Sneontejûn waard er nei ôfrin fan de earedivyzjewedstryd VC Sneek - Sliedrecht Sport troch de NeVoBo yn it sintsje set. Hoewol't er noch ien wedstryd aktyf wêze sil as sjuerylid - by de bekerfinale fan de manlju yn de Martinihal yn Grins - woe Rinksma sels graach dat de formaliteiten om syn ôfskied hinne yn Snits plak fine soene. Hy is hikke en tein yn de stêd en beskôget de Snitser sporthal as syn thúshal.