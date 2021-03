Kampioenskip fier fuort foar VC Snits nei ferlies tsjin Sliedrecht

Lyk as yn de earste wedstriid tsjin Sliedrecht spile Snits goed. Dêr't de Snitsers doe alle sets ferlearen, lieten se dat sneon net barre. De earste set waard fuort mei 25-23 wûn. Yn de twadde set wiene de Snitser opnij sterk en se kamen al gau op foarsprong. Sliedrecht kaam lykwols werom yn de wedstriid en wûnen de set mei 19-25.

De besikers waarden hieltyd sterker en kamen op in flinke foarsprong, mar de Snitsers kamen nij it ein fan de tredde set hieltyd tichter by. Mei 21-25 gie de set lykwols dochs nei Sliedrecht.

It ferskil tusken de ploegen bleau yn de fjirde set lyts en Snits koe mei 25-22 in ferlies mar krekt foarkomme. De Snitsers holden it yn de beslissende fiifde set lykwols net lang fol en giene mei 15-7 ûnderút.

Kampioenspûl liket oer

Nei fjouwer wedstriden hat Snits 4 punten helle yn de kampioenspûl. Om mei te dwaan om it kampioenskip moatte de Snitsers by de bêste twa einigje.

De 6 punten efterstân op nûmer twa Sliedrecht is yn teory noch yn te heljen, mar dan moatte de Snitsers de wedstriden tsjin Regio Zwolle en Apollo elts gefal winne. Sliedrecht, dat ek noch in wedstriid tegoede hat, moat alles ferlieze.