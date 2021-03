It is sneon offisjeel it begjin fan de maitiid en dus meie de kij ek wer nei bûten. By boer Bartele Holtrop yn Rotstergaast is dat in grut spektakel want der komme altyd in soad taskôgers. Dat moat fansels wol coronaproof en dus komt elkenien yn de auto. Mar it bliuwt bysûnder foar bist en minske.