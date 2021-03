RIVM: Geen nieuwe sterfgevallen of ziekenhuisopnames, wel 244 nieuwe besmettingen

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân (48), daarna volgen Leeuwarden (33) en De Fryske Marren (29).

In Fryslân zijn er in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Er zijn ook geen nieuwe ziekenhuisopnamen geweest in Fryslân.

Het aantal besmettingen per gemeente (Voor een betere weergave van de kaart kun je hier klikken):