Cambuur Sjoernaal: Fyftjin spilers noch ûnwis foar takom seizoen

It is net sa'n bêste wike foar SC Cambuur, mei blessueres foar Robin Maulun en keeperstrainer Peter van der Vlag. Dêr stiet tsjinoer dat der ek goed nijs is mei de kontraktferlinging fan Pieter Bos en Alex Bangura. Sawiesa sil it de kommende wiken faker oer kontrakten gean, om't klups foar 1 april dúdlikheid jaan moatte oan spilers mei in ôfrinnend kontrakt. Om't de Ljouwerters pas moandei spylje tsjin FC Eindhoven, sjogge we yn dit Cambuur Sjoernaal nei hoe't it sit mei de ôfrinnende kontrakten.