Earste faksinaasjes soarchhûs Herbergier yn Harns: "Vandaag is het eindelijk zover"

Nei wiken wachtsjen binne no ek de bewenners fan de Herbergier yn Harns oan bar foar in faksinaasje tsjin it coronafirus. Mar mei minsken mei demintsy is dat net sa maklik. Sa tinkt ien fan de bewenners dat se al faksinearre is. Ans Visser fan it fersoargingshûs lit sjen hoe't it gien is.