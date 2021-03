Fotograaf Arie Bruinsma fan Sint-Nyk lit him net ferslaan troch tsjinslaggen

Efter op it hiem fan Henny Borst-Bok set Bruinsma de ferljochting foar de fotoshoot klear. Hy sil Borst-Bok portrettearje foar syn nije projekt It gesicht fan Fryslân. Borst-Bok wurket by Wetterskip Fryslân en bestriidt eksoaten. "It is in hiele eare", fertelt se. "Ik fielde my earst net hiel bot oansprutsen om dêrfoar op de foto te gean. Foar Arie dochst it fansels wol. Hy ferbûn it wurd legacy deroan en dat hat dochs wol in hiele lading, want bin ik dêr dan geskikt foar?", freget sy har ôf. "It is hiel bysûnder wat hy docht".

111 foto's fan Friezen

Borst-Bok is ien fan de 111 Friezen dy't Bruinsma op de foto set. Yn it rychje steane ek bekende Friezen lykas Foppe de Haan, Wiebe Wieling en Simone Scheffer. Bruinsma krige ferline jier yn de simmer it idee om Friezen te portrettearjen. "Ik bin sels in Fries en ik kin sels hiel bot genietsje as ik yn Fryslân omrin. As ik in Frysk hynder sjoch, dan fiel ik my grutsk."

Wat makket in Fries in Fries?

Bruinsma freget him ôf wat in Fries in Fries makket. "Ik haw in broer yn Flevolân wenjen, mar dy fielt him in Fries. Hoe kin dat? Wat is der sa bysûnder oan Fryslân, dat minsken bynt?" Yn It gesicht fan Fryslân besiket Bruinsma fêst te lizzen wat Friezen ta Friezen makket. De foto's wurde oanfolle mei tekst fan syn frou Cynthia. Sy sil as skriuwer op syk nei de driuwfearren efter de ferhalen fan de Friezen.