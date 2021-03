Ferset tsjin ynfiering Fryske plaknammen: "Kombuorden oanpasse kostet ûnnedich soad jild"

It is foar it earst yn alve jier dat in gemeente yn Fryslân keazen hat foar it ynfieren fan Fryske plaknammen. Noardeast-Fryslân is in weryndielingsgemeente dy't yn 2019 ûntstie út de gemeenten Dongeradiel, Kollumerlân en Ferwerderadiel. Allinnich dy lêste brûkte al de offisjele Fryske plaknammen.