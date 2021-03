WEROMBLIK: De jierrenlange striid tsjin swalkôffal

Elk kent it probleem fan swalkôffal yn strúkjes, plantsoenen en bermen, mar ek yn natuergebieten en bosken. In probleem dat guon minsken noch mear opfoel, doe't yn coronatiid ek mûlkapkes begûnen om te slingerjen. Al jierren besykje frijwilligers mei gripers en pûden it miljeu skjin te hâlden, mar harren tal hat noch nea sa grut west as it ôfrûne jier. By in blokje om wat ôffal oprêde, naam yn coronatiid in grutte flecht. Sneon is foar de njoggentjinde kear de Lanlike Opskjindei, mar ek yn eardere jierren wiene der himmelaksjes dêr't Omrop Fryslân ferslach fan die.