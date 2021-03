Johnny Jansen teloarsteld yn lykspul, mar tefreden oer striidlust

Op it middenfjild waard mei in oar systeem spile: net mei fjouwer, mar mei trije spilers. "Dat had te maken met het feit dat Henk Veerman er niet was. Dan kom je tot keuzes: dit hebben we uit de hoge hoed getoverd. Henk belde op met de mededeling dat hij wat anders ging doen vandaag. Hij is net vader geworden. Joey Veerman kwam het me vertellen, hij zei: het is een jongentje geworden met de naam Joe Veerman." Jansen wit noch net oft it systeem bliuwe sil. "We gaan het de aankomende weken zien."

De trainer tinkt wol dat de spilers harren opnij útfûn hawwe. "Er stond echt een team. Maar we hadden de drie punten wel nodig om een volgende stap te maken. Maar we hebben ze nu niet verdiend. Twente heeft de grootste kansen gecreëerd. Wij hadden wel een paar kansen, maar ook te weinig bezetting voor de goal."