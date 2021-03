Trije moannen sel easke tsjin appende frachtweinsjauffeur op Ofslútdyk

It ferstjoeren fan in app is neffens it iepenbier ministearje de oarsaak fan in ûngelok op de Ofslútdyk yn april 2019. De app waard ferstjoerd troch in 23-jierrige frachtweinsjauffeur út Boalsert, dy't flak dêrnei efter op in auto ried. De twa minsken yn dy auto sieten rekken dêrtroch swier ferwûne.