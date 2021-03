Plysje pakt twa nachtbrakers yn Balk op: hoarnûlen as húsdier holden

De plysje hat yn Balk twa hoarnûlen yn beslach naam. De fûgels waarden as húsdier holden, wylst dat ferbean is om't it om beskerme bisten giet. De ûlen binne oerbrocht nei in opfangsintrum mei as doel dat se úteinlik wer frijlitten wurde. Tsjin de eigener is proses ferbaal opmakke.