Grutte kânsen wiene der net in soad foar SC Hearrenfean: 0-0 tsjin FC Twente

SC Hearrenfean begûn oan de wedstriid sûnder ferdigener Ibrahim Dresevic en oanfaller Henk Veerman. Dy lêste wie fanwegen in bysûndere reden net by de wedstriid, want Veerman syn frou stie op it punt om in berntsje te krijen.

De oare Veerman, Joey, mocht de bal ôftraapje. De earste kânsen wiene foar FC Twente: sa krige ferdigener Dario Dumi in kâns om de bol yn te koppen by in korner, mar de bal gie net binnen. Ek in skot fan Bosch gie rom oer. De spilers fan trainer Ron Jans dielden pleachstjitten út en kamen sa no en dan gefaarlik troch.

Balbesit foar Hearrenfean, kânsen foar Twente

Hearrenfean die it reedlik as it om it balbesit gie, mar de kânsen wiene foar de Tukkers. De foarige kear dat beide ploegen tsjin inoar spilen einige it spul yn 0-0. Ek dizze wedstriid blau it earste healoere aardich yn lykwicht.

It die nei in lyts healoere wol bliken dat FC Twente gefaarlik wie. In grutte kâns kaam der foar Narsingh. Van Hecke krige de bal oanspile en stie frij, mar ferlear de bal oan Menig, dy't it wer trochspile oan Narsingh. It kaam noch mar krekt goed foar SC Hearrenfean, in hurd skot fleach njonken it doel fan Mulder.

Trije kertier nei it begjin fan de wedstriid kaam der wat blessueretiid by: der waard der in foarset jûn, dy't by Siem de Jong terjochte kaam. De Jong woe úthelje, mar rekke Oosterwolde. Krekt foar it skoft moat middenfjildkontroleur Wout Brama - ek fanwegen in blessuere - it fjild ferlitte. Godfried Roemeratoe is syn ferfanger by FC Twente.

De ploegen giene de rêst yn mei 0-0. It balbesit foar de Feansters wie der wol, mar sy kamen amper foar de goal fan Twente.