De folsleine útslach: dizze Friezen behellen de measte stimmen yn eigen provinsje

De measte Friezen stimden ôfrûne woansdei 'gewoan' op de listlûker fan harren partij. Dat is by de VVD sa, mar ek by D66 en it CDA. Sigrid Kaag en Geert Wilders hellen foar harren partijen de measte stimmen binnen.

By it CDA leit dat oars. Listlûker Wopke Hoekstra krige fan alle CDA-kandidaten wol de measte stimmen yn Fryslân, mar ek de nûmer twa op de list, Pieter Omtzigt, wie in echte stimmelûker. Ek by de SP die de nûmer twa it relatyf goed: Renske Leijten. Omtzigt en Leijten hawwe har de ôfrûne jierren in soad ynset foar de slachtoffers fan de taslagge-affêre. Guon kiezers beleanje harren dêrfoar.

Wat opfalt is dat by Forum voor Democratie yn Fryslân net de measte stimmen nei listlûker Thierry Baudet giene, mar nei de nûmer twa op de list: Wybren van Haga. Van Haga profilearret him bot mei krityk op it coronabelied fan it regear.

Habtamu de Hoop grutter as GroenLinks

Listlûker Lilianne Ploumen krige yn Fryslân de measte stimmen dy't nei de PvdA giene, mar Habtamu de Hoop helle ek in soad stimmen binnen foar de sosjaaldemokraten. De nûmer njoggen op de list krige 6.562 stimmen. Yn syn eigen gemeente, Súdwest-Fryslân, sels mear as 2.000. Dat is mear as hiel GroenLinks byinoar yn dy gemeente.