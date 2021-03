It Polytburo: Paul van Gessel (GrienLinks) slút fúzje op links net út

Van Gessel syn partij ferlear swier by de Twadde Keamerferkiezingen: GrienLinks gie fan 14 nei 8 sitten. As it oan de Fryske kiezer lein hie wie de stimbusútslach noch minder, dan wie GrienLinks op seis sitten yn it parlemint útkaam.

Neffens Van Gessel wie de kampanje fierstente abstrakt. Sa gie it hast net oer saken dêr't 'gewoane' minsken mei sitte, lykas corona en alle maatregels dy't dêr efter wei komme. Ek hie Van Gessel flinke krityk op it feit dat der net ien Fries op in ferkiesber plak op de list fan GrienLinks stie.