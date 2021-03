Underwetternatuer Amelanner Seegat amper gefoelich foar sânsuppleesje

Der is sawol foar de suppleesje as dernei sjoen nei wat der mei it libben ûnder wetter bard is en wat dêr de ynfloed fan west hat op seehûnen en fûgels, sa as de swarte see-ein en de grutte stirns. Dat is koartlyn bekend makke op in online sympoasium.

Foar It Amelân is dat goed nijs, want in sânsuppleesje oan de Noardseekant fan it seegat kin helpe om eroazje fan de westkant fan it eilân foar te wêzen. Foar't it nije sân der lei waarden hast 80 soarten boaiemlibben fûn yn it seegat.

At it giet om hoe't it sân ferpleatst, is it wol lestich om de effekten fan de sânsuppleesje op de ekology te skieden fan wat der al barde yn it dynamyske gebiet.

Wol minder skulpen

Allinnich op it plak dêr't it sân stoarten is, is in dúdlik effekt te sjen: in ôfname yn it tal skulpen. Dy kamen ûnder it sân te lizzen en it duorret langer foar't sokke langlibjende soarten weromkomme. Mar dat gebiet is relatyf beheine en it soarget net foar dúdlike gefolgen foar de see-einen, dy't de skulpen ite.