Seldsume moasksoarte yn Frysk miedegebiet: "Krekt of winne je in miljoen"

"Sjoch, dêr hawwe wy dan ien te pakken," begjint Jakob Hanenburg syn ferhaal. Mei in grien waadpak makket de boskwachter fan Steatsboskbehear in paad troch it wetter yn in Frysk miedegebiet. Steatsboskbehear besiket al jierren om it grûnwetter heech te hâlden yn it natuergebiet.

Ofhinklik

"Dan hast ek fuortendaalks de reden wêrom't it plantsje hjir oantroffen is," seit Hanenburg wylst hy in stikje fan it giele-skorpioenmosk út de grûn lûkt. "Moask hat gjin woartel en is dus folslein ôfhinklik fan de wrâld om him hinne. Troch al dit wetter kin it no wer groeie. Dêr hawwe wy op ynset en dat betellet no dus út. Dit is itselde as in miljoen winne. Fantastysk."