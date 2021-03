Talinten Rixt van der Wal (17) en Sanne de Ruiter (19) klopje op de doar by VC Snits

Van der Wal makke noch mar trije jier lyn de oerstap fan VC De Jouwer nei Snits en begûn dêr yn it fjirde team. Nei in seizoen gie se nei it tredde team, in heal seizoen letter nei it twadde team en yntusken spilet se al by it earste, "It hat wol echt in hiele grutte stap west, mar ik bin hiel bliid dat ik him makke haw", seit Van der Wal.

De ûntwikkeling fan Van der Wal is bysûnder te neamen en liket ek mar troch te gean. "Ik tink dat dat ek wol troch mysels komt. Ik haw wol folle ynset en ik gean ek hast alle trainingen folle bak", seit de jonge follybalster. "Ik bin gewoan bereid om better te wurden en ea in basisplak te heljen", seit Van der Wal.

Sky is the limit

Dat basisplak is lykwols mar in beskieden doel. De fraach is mear wêr't de latte foar Van der Wal leit. "Dat ligt aan haar. Wij trainers zorgen ervoor dat we wat in haar rugzakje gooien. Ik hoop dat zij dat dan meeneemt. Straks ligt de bal bij haar: wat wil ze bereiken? De 'sky is the limit' zegt ik altijd, maar die bal heb je zelf in de hand", seit trainer Jeffrey Scharbaai.