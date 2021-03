Faunabehear hopet op hartbeslút fan provinsje

"De opdracht is op 7 jannewaris oanfrege, sûnt dy tiid leit it fersyk op it Provinsjehûs. Wy binne yn ôfwachting fan wat de deputearre aanst sizze sil. Ik ferwachtsje dat sy gau yn aksje komme," seit Robbert de Vries fan Faunabeheer.

Populaasjeproblemen

Yn it ferline kamen damharten - eins deimen yn it Frysk - allinne in hartekampkes foar, seit De Vries. "Mar de lêste 20 jier rinne se ek frij om. De measten binne ris útnaaid. Earst wie dat net in probleem. Yn 2002 hat de provinsje sein: wy wolle se net yn it wyld hawwe. De jagers mochten se sjitte, mar yn 2006 hat de rjochter dat ferbean om't it in beskerme diersoart is. Sûnt dy tiid is der neat oan it behear dien."

Mar de populaasje groeit en dêrmei komme der problemen. "Benammen oanridingen mei auto's, mar ek lânbouskea en natuerskea binne mooglik. It giet om oerlêst, mar om wat dwaan te meien moatte je oantoane dat in yn de wet neamd belang oantaast wurdt," seit De Vries.

Fan 180 nei 80

Faunabeheer is in grut foarstanner fan it ôfsjitten fan in tal damharten. "Mar it kin allinne as je tagelyk ek in gebiet oanwize dêr't se wol libje kinne. It is in beskerme soart. Fan de 180 moatte der sa'n 80 oerbliuwe. By minder wurdt de populaasje te lyts, dan is de kâns op ynteelt grut. En by mear is der kâns op skea en oerlêst. As wy it op ien hart op hûndert bunder hâlde, dan komme je ek út op sa'n 80."