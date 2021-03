As allinne Fryslân stimme soe: rjochtser en mear foar de boeren

Boer en boarger

In pear lytsere partijen binne yn Fryslân flink grutter as yn de nije Twadde Keamer. Sa soe Forum voor Democratie hjir net acht, mar alve sitten helle hawwe. De PVV, ek in partij fan rjochts, mar krekt in stikje grutter as Forum voor Democratie, soe yn Fryslân eksakt like grut wêze as de partij no is yn Nederlân.

Mar benammen de BoerBurgerBeweging falt op. De yn Fryslân bekende nijkommer, mei Femke Wiersma fan Holwert op plak twa, soe yn ús provinsje leafst trije sitten helle hawwe. Wiersma soe mei foarfrou Caroline van der Plas en Erik Steggink yn de Keamer kaam wêze.