Cees Roozemond en Riemer van der Velde om tafel oer takomst Hearrenfean

Doemsenario

Van der Velde sketste yn de Sportcast in doemsenario, mar Roozemond is minder pessimistysk en fynt net dat je fan dit 'doemsenario' útgean moatte. Roozemond: "De resultaten zijn bemoedigend, we maken winst. Natuurlijk doe je dat door de verkoop van spelers, het is topsport, dat hoort bij onze bussiness. We zijn een club die opleidt, scout en verkoopt. Dat hebben we al die jaren zeer succesvol gedaan en dan doen we nog steeds succesvol."

Roozemond ferwachtet dan ek net dat it misrinne sil by Hearrenfean. "Er is geen enkele reden om ervan uit te gaan dat dat niet meer gaat in de toekomst. Dus dat geeft ons echt vertrouwen richting de toekomst. Ook operationeel is er een goede ontwikkeling gaande. We krijgen meer grip op de kosten. Al maken we ons wel zorgen over de omzetontwikkeling."