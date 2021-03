Tal coronabesmettings op De Twine yn Drylts oprûn ta 43

Utgongspunt is neffens direkteur Gerben Veenstra om sa gau as mooglik wer iepen te gean, mar it hinget ôf fan de besmettings en oft der wer genôch learkrêften klachtefrij binne.

De bern dy't as earst besmet rekken, hiene allegear gjin of mylde klachten, mar it liket der neffens de direkteur wol op dat dy bern mekoar besmet hawwe.