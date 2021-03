Elts gefal 40 Friezen slachtoffer fan datalek by GGD

Troch flaters yn de software dy't de GGD'en brûke, hiene meiwurkers tagong ta persoansgegevens fan minsken dy't in coronatest krigen by in GGD-lokaasje. Neist saken as de namme en it adres wie ek it boargerservicenûmer (BSN) yn te sjen.

De plysje docht fierder ûndersyk nei de saak en hat oant no ta sa'n tûzen slachtoffers fûn. Oft de gegevens ek ferkocht binne, is noch net dúdlik.