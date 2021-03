Surhuzum wol ferlet fan nije wenten yn kaart bringe

Krekt as yn in soad oare gemeenten is de fraach nei wenromte grut yn de gemeente Achtkarspelen. "It ferlet is net yn elk doarp itselde", seit it bestjoer fan it pleatslik belang. "Surhuzum hoecht gjin twahûndert hûzen derby, mar wy fine dat it yn alle gefallen mooglik wêze moat foar Surhústers om in hûs te bouwen."

Yn de ôfrûne jierren binne der net in soad hûzen bykaam yn Surhuzum. "It tal nije hûzen dat der de ôfrûne fyftjin jier yn Surhuzum by kaam is, kin op ien hân teld wurde", stelt it pleatslik belang.