It reidsnijen stiet ûnder druk: Elzinga's pleitsje foar provinsjale subsydzje

De Elzinga's binne freedtemoarn drok oan it wurk yn Aldegea (Smellingerlân). Heit Henk is dwaande mei de 'slûpmasine', sa't er it sels neamt. "Dêr sitte pinnen oan en dy lûke it túch út it reid, sadat it skjinne reid oerbliuwt." It túch wurdt opbaarnd, want dat mei net yn it lân efterbliuwe. In eintsje fierderop stiet soan Harmen. "As de sinne fan 'e middei wat mear macht krijt en de wyn wat oanhellet, is it reid drûch en kinne wy it bondelje. Dan komt der gjin skimmel tusken."

It reid dat Henk en Harmen snije, wurdt brûkt as dakbedekking. It snijen bart yn de winter. "Dat dogge wy sa'n bytsje fan begjin jannewaris oant 1 april, want dêrnei meie we net mear yn it fjild komme. Dan krije de fûgels har plakje wer", fertelt Henk. De twa pachtsje it lân dêr't se harren reid wei helje fan It Fryske Gea. Nei it snijen, is it tiik foar it dakdekken. "Fan 1 april ôf wurdt it waar ek wer wat gaadliker om op it dak te wêzen, dus dat is in moaie kombinaasje."