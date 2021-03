Bern bakke foar âlderein op Nasjonale Pankoekdei: "Je ziet ze genieten"

Gewoanwei bakke de bern de pankoeken dus sels, mar dat is troch corona dit jier net mooglik. De bern soarchje ditkear dêrom foar in feestlike oanklaaiïng.

"We hebben placemats en kleurplaten gemaakt, die gaan we langsbrengen en dan gaan de ouderen vandaag zelf pannenkoeken bakken", seit Sytse van der Heide, dosint by De Twilling.

'Je ziet ze genieten'

De skoalle docht faker aktiviteiten yn de ferpleechhuzen. "We hebben dit schooljaar nog kerstkaarten naar zorginstellingen voor ouderen gestuurd, met twee kerstmannen. Dan zie je die ouderen ook echt genieten."

Sa wol De Twilling de bannen mei âlderein oanhâlde, en se in noflike dei besoargje. "We zijn als school bezig om in verbinding te blijven met ouderen en ze ook even in het zonnetje te zetten."