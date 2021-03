Wylde plysje-efterfolging efter spûkridende faasjeduvel oan einiget yn Dronryp

Dronryp waard dêrnei troch acht plysjeweinen hermetysk ôfsletten sadat gjinien it doarp ferlitte koe. Der waard in plysjehûn ynset en in Burgernetberjocht ferstjoerd mei in beskriuwing fan de auto. In kertier letter waard de wein oantroffen oan De Terp. De bestjoerder wie poater. De plysje hat de folsleine omjouwing ôfsocht, en sels yn in wente socht.

De bestjoerder waard lykwols net mear fûn, mar de plysje hat in fermoeden wa't de man is. De wein waard dêrnei yn beslach naam en ôffierd. De plysje docht op it stuit forinsysk ûndersyk.

De efterfolging soarge foar in soad libben yn Dronryp, wêrtroch't ynwenners nei bûten ta kamen en tsjûge wiene fan it barren. Der soe gjinien ferwûne rekke wêze.