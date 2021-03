De Fryske stêden sette de alve fonteinen oan op Kletterdei

De Fontein fan Fortuna draait net yn de rûnte en it byld fan de man mei de 'Hoorn des Overvloeds' moat skjinmakke wurde. De keunstner Stephan Balkenhol koe fanwegen syn sûnens it ûnderhâld net dwaan. In freon fan him nimt it wurk takom wike mei foar reparaasje. "Dan is 'ie weer helemaal spic en span", belooft wethâlder Mirjam Bakker fan de gemeente Súdwest-Fryslân.