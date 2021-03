PvdA krijt in ekstra sit yn gemeenteried Noardeast-Fryslân: Lammering stapt oer

Lammering wurke yn it ôfrûne jier al in soad gear mei de sosjaaldemokraten. "De samenwerking tussen onze fracties is constructief. Vooral op terreinen als armoedebestrijding, biodiversiteit en energietransitie komen onze standpunten overeen. Deze stap ligt dus voor de hand," seit PvdA-fraksjefoarsitter Gryte Schaafstal. De PvdA fynt dat Lammering kritysk en skerp operearret, út in sosjaal en grien hert wei.