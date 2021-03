Tal besmettingen de wike nimt wer ta yn Fryslân: mear as 1.600 ôfrûne wike

It tal stjergefallen is neffens it RIVM wat weromrûn: fan 16 nei 10. It tal stjergefallen troch it coronafirus rint foar de fiifde wike op rige werom. It wol net sizze dat al dy stjergefallen ek echt yn de lêste wike wienen. Somtiden wurde de sifers pas letter trochjûn.

It offisjele stjertesifer yn Fryslân yn ferbân mei it coronafirus leit no op 431. It werklike tal stjergefallen as gefolch fan it firus leit heger, om't net eltsenien test wurdt. Dêrom is net fan elk stjergefal bekend oft dat oan it firus lei of net.