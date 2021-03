Operaasje Fryske Flagge: Elske de Bruin yn Niger: "Fryslân bliuwt myn thús"

Elske de Bruin wennet no twa jier yn Niger, tegearre mei har man en bern. Se wurde hieltyd yn oare lannen stasjonearre, omdat har man foar in bedriuw wurket dat wetterliedings oanleit.

It ferskil mei Fryslân is grut. "It is hjir waarm en sjochst earme minsken op strjitte." Elske wennet yn in stiennen hûs mei in grutte tún en in swimbad., "Mar flakby is in wenwykje mei lytse hutsjes. It stiet allegearre wat trochinoar."

Foar Niger hawwe se trije jier yn Sambia wenne. Niger is minder maklik om te wenjen, fynt se. Nei alle gedachten ferhúzje se takom jier wer nei it oar lân. "De bern binne noch lyts. It kin no noch."

Wat is Fryslân foar har? "Fryslân is en bliuwt myn thús, ek al haw ik yn soad lannen wenne. Ik mei der altyd graach komme."